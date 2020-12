Der 1935 in Stuttgart geborene Komponist Helmut Lachenmann hat mit seiner einzigartigen "Geräuschmusik" die zeitgenössische Musik der letzten 50 Jahre weltweit geprägt. Der sehr persönliche Film von Wiebke Pöpel nähert sich dieser Musik auf sinnliche und humorvolle Weise und lebt vor allem von der einnehmenden Persönlichkeit des Komponisten. Er zeigt Lachenmann bei Proben mit Sir Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern, in Leonberg, auf den Spuren seiner Lehrzeit bei Luigi Nono, am Opernhaus Zürich sowie in seinem Refugium hoch über dem Lago Maggiore.