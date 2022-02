Der weltbekannte Interpret und Musiker Klaus Burger hat sich so in der Schönheit der Landschaft des Urals verloren, dass er durch sie zur größten seiner Kompositionen, der Tschussowaja-Suite inspiriert wurde. Er wurde in Russland zu einer begehrten Person und will für immer bleiben. Aber: Ein deutscher Musiker kann in Russland keine Aufenthaltsgenehmigung erhalten.