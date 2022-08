Jazzopen Stuttgart 2015: Sarah McKenzie

Die Sängerin und Pianistin Sarah McKenzie kann sich glücklich schätzen: sie hat 2013 am Jazzwettbewerb des Umbria Jazz Festivals teilgenommen und als eine von ganz Wenigen eine volles Stipendium für das berühmte Berklee College of Music erhalten hat.

18 Monate später promovierte sie mit einem Diplom in Jazz Performance und wurde direkt vom Chef der Universal Publishing Frankreich, Jean Philippe Allard, für das "Impulse!" Label unter Vertrag genommen.

Neben Eigenkompositionen brilliert sie auch mit Arrangements von Klassikern wie Cole Porter, Gershwin, Mancini, Ellington und Jerome Kern. Inzwischen hat Sarah McKenzie bereits den australischen ARIA Award für 'bestes Jazz Albumlquote erhalten, und ist in einigen der legendären Plätze des Jazz aufgetreten: wie zum Beispiel auf dem Monterey Jazz Festival, im Dizzy's Coca Cola Club und Mintons in New York, bei Sculler's und mit den Boston Pops in Bostons Symphony Hall.