Jazzopen 2015 in Stuttgart

Die Singer/ Songwriterin und Multiinstrumentalistin Rhiannon Giddens ist auch als Gründungsmitglied der Grammy-ausgezeichneten Carolina Chocolate Drops bekannt.

Aufgewachsen in North Carolina, wo man auf eine lange Old Time Music-Tradition zurück blickt, schafft es Giddens, Amerikas musikalische Vergangenheit in die Zukunft zu transportieren. Bei den Jazzopen in Stuttgart stellt sie ihr erstes Soloalbum "Tomorrow Is My Turn" vor.