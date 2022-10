per Mail teilen

Georges Prètre, Ehrendirigent des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart des SWR, feierte am 14. August 2004 seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Anlass fand in der Liederhalle Stuttgart ein Festkonzert statt in dem der Jubilar und das RSO Stuttgart des SWR Werke von Richard Wagner und Ottorino Respighi zur Aufführung brachten.