Elgars Cellokonzert mit Sol Gabetta und Sir Simon Rattle

Die SWR Big Band spielt unter der Leitung von Magnus Lindgren neben den großen Jarreau-Hits wie "Mornin'" oder " Boogie down" auch Titel aus seinem eher jazzigeren Repertoire wie "Spain" oder "Mas que nada". Gast bei der beliebten Wohnzimmer-Konzertreihe der SWR Big Band ist der britische Jazz- und Soulsänger Ola Onabulé. Die Aufnahmen entstanden im Oktober 2018 beim Heimspiel No. 5 in der Phoenixhalle im Römerkastell in Stuttgart. mehr...