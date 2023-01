Das SWR Symphonieorchester spielt unter der Leitung von François-Xavier Roth Stücke von C.P.E. Bach, Béla Bartók und Edgar Varèse, deren Werke in den USA besonders zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein neugieriges und aufgeschlossenes Publikum fanden. Das Konzert wurde in der Liederhalle Stuttgart am 3. Juli 2020 aufgezeichnet.