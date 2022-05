Sebastian Manz ist Soloklarinettist des SWR Symphonieorchesters und international gefragter Solist und Kammermusiker. In dieser Aufzeichnung aus den Stuttgarter Wagenhallen spielt er das Klarinettensolo "L'Abîme des oiseaux" ("Schlucht der Vögel") aus dem "Quartett auf das Ende der Zeit". Dieses Quartett komponierte Olivier Messiaen 1940 in deutscher Kriegsgefangenschaft. Eine menschliche Grenzerfahrung also, die deutliche Spuren in der Musik hinterließ. mehr...