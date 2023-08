Das Lahnsteiner Bluesfestival gibt es seit 1981, es ist damit das älteste jährlich stattfindende Bluesfestival Deutschlands, wenn nicht sogar Europas. Zeitweise übertrugen mehr als ein halbes Dutzend Rundfunksender Konzerte des Festivals, das die Frankfurter Allgemeine Zeitung als das wichtigste Bluesfestival in Deutschland einstufte. In diesem Jahr findet es zum 42. Mal statt und zwar unter dem Motto "Blueniversum". Damit zeigt man in Lahnstein einmal mehr wie universell der oft totgesagte Blues auch heute noch ist.