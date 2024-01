Was macht die Geige mit der Pauke?

Ein Film von Simone Reich



Mit dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

„Zwei Musiker gehen an einer Kneipe vorbei“ – „vorbei“ wohlgemerkt: So lautet der vermutlich bekannteste Witz über Musiker, gerne auch mit den verschiedenen Instrumenten variiert. Und wohl genauso beliebt: die These vom Grabenkampf im Orchestergraben, wonach sich Streicher und Bläser spinnefeind sind, zusammengepfercht in einer Zwangsgemeinschaft, die sich der Außenwelt nur zu gerne verschließt.

Ein schönes Gegenbild zum Inbegriff der Harmonie, die der Konzertbesucher normalerweise zu sehen und zu hören bekommt. Und in der Tat hat jeder einzelne Orchestermusiker eine hervorragende, oft harte Ausbildung hinter sich – und muss sich nun mit rund 100 anderen in einen Klangkörper fügen. In einem Sinfonieorchester können nur wenige die erste Geige spielen, und nur einer haut auf die Pauke. Viel Frust also – oder hat hier jeder seinen Platz gefunden? Gibt es eine Rangordnung, sortiert nach wichtigen und weniger wichtigen Instrumenten? Wie ist das Verhältnis der Musiker untereinander? Warum bildeten sich überhaupt aus kleinen Kammermusik-Ensembles große Orchester? Und wie arbeitet man erfolgreich, wenn der Chef heute Gustavo Dudamel und morgen Sir Roger Norrington heißt?

Ein Kamerateam des SWR beobachtete das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart bei Proben und Auftritten, vor und hinter den Kulissen, vom Geburtstagskonzert für Papst Benedikt XVI. in Rom bis zum Betriebsausflug mit der Dampflok. Die Absicht: dem Innenleben eines Orchesters auf die Spur kommen, Klischees überprüfen, ganz praktische Fragen klären – und die Musiker selbst zu Wort kommen lassen.

So ist vom König die Rede und der Seele des Orchesters, vom Klebstoff und den Ostfriesen - und von Zeiten, in denen Frauen höchstens Harfe spielten .....