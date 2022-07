per Mail teilen

Im Alter von 22 Jahren gewann Alexandre Kantorow 2019 als erster Franzose überhaupt den Internationalen Tschaikowsky Wettbewerb in Moskau. Geboren in Frankreich mit französisch-britischen Wurzeln, studierte Alexandre Kantorow bei Pierre-Alain Volondat, Igor Lazko, Franck Braley und Rena Shereshevskaya. In dieser Aufnahme aus dem Konzert mit dem SWR Symphonieorchester unter Teodor Currentzis spielt Kantorow das "Sonetto 104 - del Petrarca" von Franz Liszt.