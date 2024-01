Teodor Currentzis dirigiert Rachmaninow: Sinfonie Nr. 2 e-Moll op. 27

Rachmaninows zweite Sinfonie ist nicht zuletzt berühmt durch ihren dritten Satz, ein Adagio in A-Dur, Idyll und Elegie in einem. Nach diesem Satz konnte sich nicht einmal so ein verschwenderisch begabter Melodiker wie Rachmaninow (1873 - 1943) selbst noch übertreffen. Das Stück ist 1906/07 während einer ruhigen und zurückgezogenen Lebensphase Rachmaninows in Dresden entstanden und wurde 1908 in St. Petersburg unter der Leitung des Komponisten uraufgeführt. Die groß angelegte spätromantische zweite ist bis heute die erfolgreichste seiner drei Sinfonien.

Sergej Rachmaninow: Sinfonie Nr. 2 e-Moll op. 27

Konzert vom 04.05.2019 im Konzerthaus Freiburg