Kidas Spurensuche führt ihn in den Libanon, in das Land seiner Vorväter. In Beirut, konfrontiert mit den Eigenarten seiner Landsleute und dem andauernden Leid in seiner Heimat, besinnt er sich auf die Familie, seine Wurzeln. Und stellt sich der Frage, wo er im Leben steht und wieso er wurde, wie er ist.