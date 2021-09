Nacht und Tag des offenen Denkmals

Seit 1993 gibt es den Tag des offenen Denkmals, stets am zweiten Sonntag im September. Baden-Württemberg öffnet in Meersburg aber schon am Samstagabend die Pforten.

In Baden-Württemberg wird der "Tag des offenen Denkmals" durch die landesweite Eröffnung in Meersburg mit anschließender Nacht des offenen Denkmals bereits am Samstag eingeläutet. Dem Motto "Sein und Schein - in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege" entsprechend, liegen in dieser Nacht Fiktion und Wirklichkeit nah beieinander.

Blicke hinter verschlossene Türen

Nach der offiziellen Eröffnung ab 17 Uhr auf dem Schlossplatz in Meersburg, öffnen ab 18.30 Uhr private und öffentliche Denkmale ihre teilweise sonst verschlossenen Türen und lassen Blicke auf das Sein im Inneren hinter dem Schein der Fassaden zu.

Viele Aktionen werden an diesem Abend angeboten: Von Dachstuhlbegehungen in der Stadtpfarrkirche Mariä Heimsuchung und Kellerbesichtigungen im Staatsweingut über Fachwerk-, Tourismus- und Brunnenführungen bis hin zu Inszenierungen im Garten des Gläserhäusles, am Friedhof, der Burg und im Schloss.

Blick auf die Altstadt von Meersburg am Bodensee dpa Bildfunk picture alliance/dpa

Offenes Denkmal: Bundesweite Eröffnung in Wittenberg

Die bundesweite Eröffnung des "Tag des offenen Denkmals" ist am Sonntag, 12. September, in der Lutherstadt Wittenberg mit mehr als 30 Veranstaltungen. Wie der Koordinator des Aktionstags, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mitteilte, sei die Wahl Wittenbergs als Gastgeberstadt aufgrund der konsequenten Bewahrung und Weiterentwicklung des reichen Denkmalschatzes gefallen.