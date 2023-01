per Mail teilen

Schornsteinfeger Markus Remy hat umgesattelt: seit August kommt er zu seinen Kunden in Neustadt an der Weinstraße mit einem Elektro-Lastenrad. Sein Arbeitgeber und auch die Kunden freuen sich über den umweltbewussten Schornsteinfeger, der in den vergangenen Monaten sportlich immer fitter wurde.