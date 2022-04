Die Bergwacht Schwarzwald wird 100 Jahre alt. Am 19. März 1922 wurde sie gegründet und hilft in Not geratenen Menschen das ganze Jahr über, vor allem aber im Winter.Unser Reporter Markus Bundt hat sich am Feldberg bei den Helfern umgesehen.

Sendung am Fr. , 18.3.2022 16:05 Uhr, Kaffee oder Tee, SWR Fernsehen