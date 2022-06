Am Sonntag ist der „Tag der offenen Gartentüren“ im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Marius Zimmermann hatte aber die Gelegenheit schon mal vorab zu schauen und sich in St. Alban, Waldgrehweiler und in Niederkirchen-Morbach umgesehen.

Welche Gärten in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu besuchen sind, finden Sie auf der Homepage des Verbands der Gartenbaufreunde beider Bundesländer.

In Baden-Württemberg informiert der Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg.