Markus und die Murals in Mannheim

Hier ist es schön Markus und die Murals in Mannheim

Mannheim ist eine Stadt am Puls der Zeit - innovativ, urban und so kreativ, dass sie sogar Kunst auf ihre Straßen bringt. Großformatige Wandgemälde (so genannte Murals) verzieren mittlerweile 25 Hauswände.

Markus Bundt macht sich auf zu einer Tour durch das erste frei zugängliche Museum für Fassadenkunst in Baden-Württemberg. Dabei trifft er Sören Gerhold, den Initiator von Stadt.Wand.Kunst und den freischaffenden Künstler Yannik Czolk, mit dem Markus die Faszination der Sprühkunst erlebt. Mehr Infos: Alles über die Idee, die Künstler und die Kunstwerke unter: stadt-wand-kunst.de Die Stadt Mannheim bietet Führungen zu den Murals an. Einfach mal nachfragen unter: Tourist Information Mannheim

Willy-Brandt-Platz 5 | 68161 Mannheim

Tel. direkt: +49 (0) 621 293-2861

Tel: +49 (0) 621 293-8700

Fax: +49 (0) 621 293-8701

E-Mail: touristinformation@mannheim.de

Homepage: visit-mannheim.de Mehr über Yannik Czolk gibt es unter: czolk.net