Markus Bundt ist in Andernach am Rhein unterwegs. Und das aus einem ganz besonderen Grund. Hier wird die Weihnachtsgeschichte so ganz anders präsentiert.

Mariendom in Andernach SWR SWR - Markus Bundt so richtig weihnachtlich zumute, denn er darf bei der Lebenden Krippe in Andernach mitspielen. Doch bevor es soweit ist, geht er der Sage um die Entstehung des Bienenstichs nach. Der ist ja nicht die einzige Andernacher Spezialität. Im Weihnachtsdorf gibt es ja noch die so genannten "Kröppelscher". Außerdem erfährt Markus Bundt im Heilkundemuseum viel über die spannende Geschichte der Medizin. Das Highlight ist aber die Lebende Krippe. Hier wird die Weihnachtsgeschichte von echten Menschen und Tieren gespielt. Dabei kommt nicht nur Markus so richtig in Weihnachtsstimmung. Weitere Informationen: Die Lebende Krippe…

… immer an den Adventswochenenden um 15 und 18 Uhr.

www.weihnachtsmarkt-deutschland.de/andernach-lebende-krippe Heilkundemuseum in Andernach

Besichtigungstermine nach Absprache

http://www.heilkunde-museum.de/