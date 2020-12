Markus Bundt war mit unserem Koch Martin Gehrlein am Altrhein unterwegs - in der Umgebung von Neupotz in der Südpfalz, im Kreis Germersheim. Das liegt etwa 30 km südlich von Speyer und ist ein wahres Paradies für Angler.

Landschaft um Potz SWR SWR -

Neupotz im Landkreis Germersheim. Das kleine idyllische 2000-Seelen-Dörfchen am Rhein ist die Heimat unseres Kaffee-oder-Tee-Kochs Martin Gehrlein. Früher verlief in dieser Region der Rhein in Schlangenlinien. Durch die Rheinbegradigung blieben die alten Ausuferungen und Verzweigungen des Flusses als Altrhein erhalten. So entstand eine einzigartige Natur – das Naturschutzgebiet im Auwald am Altrhein ist sozusagen der "Amazons Deutschlands".

Martin Gehrlein und Markus Bundt beim Angeln SWR SWR -

In der Umgebung am Altrhein sind die Menschen schon sehr lange ganz eng mit dem Wasser verbunden. Neupotz war einst ein Fischerdorf. Unser Koch Martin Gehrlein stammt aus einer regelrechten Fischer-Dynastie. Auch er selbst ist gerne am Altrhein zum Angeln unterwegs. "Ich genieße dann die Ruhe, die ganz besondere Atmosphäre in der Natur – das entschleunigt", erzählt Martin.

Polder SWR SWR -

Doch das Wasser war für Neupotz auch eine große Bedrohung. Die Bewohner kämpften regelmäßig gegen das Hochwasser. Schließlich wurde 1534 die Verlegung des Ortes beantragt. Gerade noch rechtzeitig, denn der frühere Ort "Potz" wurde durch einen Dammbruch überflutet und liegt nun irgendwo versunken auf dem Grund im Altrhein. In der Glockensage erzählt man sich heute noch, dass die Glocken der alten Kirche zu hören sind – und zwar jeden Sonntagmorgen genau an der Stelle, an der früher die Kirche stand. Martin schmunzelt beim Erzählen: "Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich in der Schule über diese Glockensage immer Aufsätze schreiben musste."

Neupotz von oben SWR SWR -

Erst nachdem der neue Ort an anderer Stelle entstand, bekam er den Namen "Neupotz". Der Begriff "Potz"“ stammt vom lateinischen Begriff "purteus", was so viel bedeutet wie Sumpfland. Um der Hochwassergefahr zu entgehen, wurde in Neupotz ein Hochwasserrückhaltebecken, ein so genannter Polder, errichtet. Diese Anlage ist die größte seiner Art in Rheinland-Pfalz. Mit der Gefahr des Hochwassers und dem Leben mit und am Wasser befasst sich das "Haus Leben am Strom" mitten im Ortskern von Neupotz.

Unser Fazit: Neupotz am Altrhein ist eine wunderschöne Gegend, die jeder in Rheinland-Pfalz einmal gesehen haben sollte.

Wer einen Ausflug ins Museum und nach Neupotz plant:

www.leben-am-strom.de

www.neupotz.de