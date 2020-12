per Mail teilen

Heute ist Welt-Aids-Tag, und wir nehmen diesen zum Anlass, über HiV aufzuklären und so Berührungsängste zu nehmen. Diese Unsicherheit zu nehmen, hat sich Jörg Beißel vorgenommen. Er trägt eine deutschlandweite Kampagne, die unter anderem über HiV am Arbeitsplatz aufklärt, wesentlich mit. Der Name der Kampagne: #positivarbeiten.