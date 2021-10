Auf dem Heiligenberg in Heidelberg

per Mail teilen

Markus Bundt macht eine Tour auf den Heiligenberg in Heidelberg. Das ist einer der beiden Hausberge der Stadt, mit einer langen Geschichte. Auf seiner Tour begleitet ihn Hans-Hermann Büchsel von der Schutzgemeinschaft Heiligenberg.

Der Heiligenberg in Heidelberg. Er ist mit 440 Metern Höhe der kleinere der beiden Hausberge der Stadt. Schon immer hat er die Menschen angezogen. So lebten die Kelten hier, die Römer, die Franken, später gründeten Mönche hier zwei Klöster. Markus Bundt taucht ein in die Siedlungsgeschichte des Berges. Dabei begleitet ihn Hans-Hermann Büchsel von der Schutzgemeinschaft Heiligenberg e.V.

Weitere Infos unter:

https://heiligenberg-handschuhsheim.de/