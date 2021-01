Jeder hat so seine kleinen Momente der Schwäche: Sei es vor Corona, vor dem nächsten Arbeitstag oder einem schwierigen Gespräch mit dem Partner. Doch Angst schwächt uns - gerade in den Momenten, wo wir Stärke brauchen. Martina Meisenberg ist Life-Coach und weiß, wie man Sieger über seine Ängste bleibt und sie sogar in Stärke und Freude umwandelt. mehr...