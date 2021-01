Dachzeile: Hier ist es schön

Titel: Bundesbank-Bunker in Cochem

Teaser: Ein Geheimnis aus dem Kalten Krieg ist der ehemalige Bundesbank-Bunker in Cochem. Nie davon gehört? Na, das sollte auch keiner. Was da in den 1960er Jahren gebaut wurde, ist für die Öffentlichkeit erst seit ein paar Jahren zugänglich.

GEO-Daten: Cochem

Schlagwörter: Bunker, Bundesbank, Kalter Krieg, Geld,