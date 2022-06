In unserer Reihe „Außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten im Südwesten“ zeigen wir Ihnen, welche Alternativen es zu Hotels und Ferienwohnungen gibt!

Die Pfingstferien sind gestartet. Vielleicht wollen Sie ja nicht unbedingt weit in die Ferne schweifen, sondern suchen viel mehr in der Nähe nach einem tollen Ausflugsziel. Dann haben wir genau das Richtige für Sie!

Übernachten im Ferienbahnhof

Wie wäre es einmal mit einer Übernachtung in einem alten Bahnwagon, in einem Lokschuppen oder in einem alten Bahnhof? Das ist in Dahn in Rheinland-Pfalz möglich.

Preis: ab 89 Euro

Übernachten im Schlafwürfel

Auf dem Sommerberg bei Bad Wildbad kann man ganz außergewöhnlich übernachten. Von einem Schlafwürfel aus hat man einen tollen Panoramablick ins Tal!

Preis: ab 140 Euro

Übernachten im Weinfass

Wie wäre es mit einer Übernachtung in einem romantischen Weinfass mitten in den Weinbergen in Gengenbach-Reichenbach? Bei Familie Sester ist das möglich.

Preis: ab 180 Euro, Verpflegung inklusive.

Übernachten im Baumhaus

In Cleebronn bei Heilbronn im Tripsdrill können Sie in luftiger Höhe in Baumhäusern übernachten. Wir haben uns diese besondere Schlafmöglichkeit im Wald mal genauer angeschaut.

Preis: Die Preise variieren je nach Saison. Im Sommer kostet eine Übernachtung mit Frühstück für eine vierköpfige Familie mindestens 350 Euro pro Nacht. Im Winter geht's ab 200 Euro los.