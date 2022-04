Auf dem Fitnessparcours "Martinsberg Aktiv" unterwegs

per Mail teilen

Unser Reporter Marius Zimmermann ist mit persönlichem Einsatz unterwegs: Im rheinland-pfälzischen Siefersheim hat er den Fitnessparcours "Martinsberg Aktiv" besucht.

Der Sportverein SPVGG 1946 Siefersheim in Rheinland-Pfalz (in der Nähe von Bad Kreuznach) hat sich was Pfiffiges einfallen lassen: Den "Martinsberg Aktiv". Der Fitnessparcours hat eine Länge von zwei Kilometern und acht sportlichen Stationen mit einer Mischung aus Online- und Offline-Training.

Zwei Rundläufe in Gau-Algesheim

In Gau-Algesheim (Landkreis Mainz-Bingen) gibt es einen weiteren Parcour eines befreundeten Vereins. Der TV Eintracht 1880 Gau-Algesheim hat zwei Rundläufe geschaffen - einen durch die Weinberge und einen durch die Innenstadt.