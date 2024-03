Zeit für Veränderung: Ihre neue Frisur

Haben Sie Lust auf was Neues? Und wollen Sie bei Ihren Haaren beginnen? Dann schreiben Sie uns und lassen sich am 4. April an unserem Veränderungstag umstylen.

Friseurmeisterin und Stylistin Maria Hartmann aus Blaustein wird bei uns zu Gast sein und Ihnen live in der Sendung die Haare schneiden und frisieren. Wer also schon immer mal was Neues wagen wollte, für den ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen! Melden Sie sich noch heute für das "Kaffee-oder-Tee-Umstyling" an. Bitte schicken Sie uns zwei aktuelle Fotos mit: Eins, wo man ihre Frisur und ihre Gesichtsform erkennen kann, sowie ein Ganzkörperfoto. Wir freuen uns Sie am 4. April ab 12 Uhr bei uns in Baden-Baden zu begrüßen. Ihr Kaffee oder Tee Team