Der 40-Jährige Philipp Ripkens jettet ehrenamtlich um die ganze Welt. Allein in diesem Jahr waren es so um die 370.000 Kilometer. Nicht aus Spaß, sondern mit einer ganz besonderen Fracht im Gepäck, die Leben rettet. Allein in diesem Jahr half er so über 20 schwerkranken Menschen – oft in letzter Minute.