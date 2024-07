Haben Sie schon an die Zukunft gedacht? Nicht nur mit der rosaroten Brille, sondern auch, was gelten soll, wenn Sie vielleicht nicht mehr selbst entscheiden können. Was und wie Sie ein Testament errichten und warum Sie auch unbedingt eine Vorsorgevollmacht, sowie eine Sorgerechts- und Patientenverfügung haben sollten, weiß Leonie Lehrmann, Fachanwältin für Erb- und Steuerrecht.