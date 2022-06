Jürgen Zeeb gründete vor fünf Jahren das maritime Museum "Old Hamburg" in Rottenburg. Dort können Besucher rund 150 Model-Segelschiffe bestaunen - einige davon selbst gebaut, die Mehrzahl davon über Jahre gesammelt. Seine Leidenschaft für's Meer stammt aus seiner Marinezeit in den 1960er Jahren. mehr...