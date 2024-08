Fische gucken: Das beruhigt unheimlich. Doch deswegen immer an einen Teich oder in den Zoo fahren? Das muss nicht sein. Tobias Buchheit ist Herr über 30 Aquarien und 1.000 Fische. Auf seinem Youtubekanal erklärt er alles rund ums Auquarium. In "Kaffee oder Tee" zeigt er, was man als "Fischlinganfänger" alles braucht, um sich zuhause selbst ein Aquarium aufzubauen und was das kostet.