Athanasios Saky Spanos aus Göppingen arbeitete viele Jahre als Kfz-Mechaniker. Vor fünf Jahren hat er sich aber in seinem Traumjob selbständig gemacht: als Tagesvater. Er betreut fünf Kinder bis zum Alter von 3 Jahren. Wir fragen ihn, wie er dazu gekommen ist und was ihn bislang am meisten gefordert hat.