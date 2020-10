Jetzt kommt die Zeit, wo wir gerne gemütlich zusammen sitzen. Essen, quatschen, kochen. Was kommt auf den Tisch? 12 Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen Kochideen- beim Kaffee oder Tee- Kochworkshop. Für Sie das leckere Rezept zum Nachkochen.

Portionen: 4 Koch/Köchin: Markus Buchholz

Zutaten:

1 Huhn

1 Bund Suppengrün

2 Lorbeerblätter

10 Pfefferkörner

1 Zweig Thymian

1 Zweig Rosmarin

1 Kohlrabi

4 Karotten mit Grün

0,5 Broccoli

0,5 Blumenkohl

50 g Zwiebelwürfel

200 g Basmati Reis

500 ml Brühe

1 Schalotte

35 g Butter

20 g Mehl

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Muskatnuss

2 Eier

etwas Mehl

50 g Panko oder Paniermehl

etwas Petersilie

etwas Schnittlauch

Leberparfait:

0,25 Apfel

0,5 rote Zwiebel

etwas Rosmarin

etwas Thymian

140 g Butter geklärt

160 g Geflügelleber

1 Ei

80 ml Sahne

Marinade:

1 Zitrone (davon Abrieb und Saft)

4 EL Olivenöl

10 gehackte Salbeiblätter

20 g Schalottenwürfel

20 g grober Senf

2 Knoblauchzehen gehackt

10 g geschroteter Pfeffer

1 Msp Chili Chipotle

1. Das Huhn auslösen. Die Karkassen für 45 Minuten bei 180°C in den Ofen geben. Anschließend in einen Topf geben und mit kaltem Wasser bedecken. Das Suppen-grün und die Gewürze zugeben. Wenn die Brühe kocht die Keulen ebenso dazugeben. Die Keulen ca. 35 Minuten leise mitköcheln lassen. Dann herausnehmen und das Keulenfleisch in Würfel schneiden.

2. In der Zwischenzeit für den Gemüse-Reis die Zwiebelwürfel in Butter anschwitzen. Mit Salz und Pfeffer anwürzen. Den Reis kurz mit durchrühren und dann mit der Brühe auffüllen. Ca. 15-20 Minuten garen, bis der Reis die Brühe aufgenommen hat. Nun abschmecken und eventuell noch etwas nachwürzen. In der Zwischenzeit das geschnittene Gemüse in einem Esslöffel Öl braten.

3. Für die Frikassee Soße die Zwiebelwürfel in der Butter anschwitzen, Mehl dazugeben und mit der Brühe ablöschen und auffüllen. 10 Minuten köcheln lassen. Nun die Keulenwürfel dazugeben.

4. Die Hühnerbrüste in 8 Schnitzel schneiden, mit Salz & Pfeffer würzen und anschließend erst in Mehl, dann in Ei und zum Schluss in Paniermehl panieren. Dann in Öl backen.

5. Frikassee und Schnitzel anrichten und mit dem Reis servieren.

6. Für das Geflügelleberparfait den geschnittenen Apfel, Zwiebel und die Kräuter glasig schwitzen. Butter einmal aufkochen, durch ein Tuch passieren und das Wasser im Topf lassen. Kurz abkühlen lassen, mit der Leber, dem Ei, der Sahne und der Zwiebelmasse mixen. Darauf achten, dass alle Zutaten in etwa die gleiche Temperatur haben. Jetzt in eine Auflaufform geben und im Wasserbad bei 78°C ca. 45 Minuten pochieren. Mit einem Holzspieß den Gartest machen.

7. Die trockenen Zutaten mörsern und dann mit den Flüssigkeiten mischen.

8. Nun die Flügel und die Drumsticks marinieren.

Übersicht aller SWR Rezepte