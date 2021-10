Das perfekte Rezept für Gäste, die zum Grillen vorbei schauen.

Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Sabine Schütze

Zutaten

1 Würfel Hefe

280 ml Wasser, warm

500 g Weizenmehl, Type 550

0,5 TL Salz

1 Glas Pesto, rot oder grün nach Geschmack

Springform:

Springform

Zubereitung

Hinweis: Für ein Brot

1. Hefe im Wasser auflösen und mit Mehl und Salz zum Teig verkneten. Einige Minuten kneten, damit sich das Klebereiweiß entwickeln kann.

2. Den Teig 45 Minuten an einem warmen Ort abgedeckt stehen lassen, bis sich der Teig verdoppelt hat.

3. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn zu einem Rechteck ausrollen und mit Pesto bestreichen. In schmale Rechtecke schneiden, zu einem "W" falten oder in mehrere Falten legen und mit der Öffnung nach oben in eine Springform stellen. Nochmal 30 Minuten gehen lassen. Oder für eine Rosen-Optik kleinere Rechtecke mit der Längsseite rund um eine Mitte stellen, so dass die Form rosenblätterartig mit dem Teig gefüllt ist. 30 Minuten gehen lassen.

4. Im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad etwa 30 Minuten backen.

Übersicht aller SWR Rezepte