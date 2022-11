Wurstsalat mit Meerrettich

per Mail teilen

Caroline Autenrieth macht einen Wurstsalat, der durch etwas Meerrettich eine pikante Note bekommt. Dazu gibt es knusprige Bratkartoffeln mit Majoran.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion : Kcal: 930; KJ: 3893; E: 34 g; F: 70 g; KH: 42 g Koch/Köchin: Caroline Autenrieth

Zutaten

Für die Bratkartoffeln:

1 kg Kartoffeln, festkochend

etwas Salz

6 EL Butterschmalz

etwas Pfeffer

etwas Majoran, frisch oder getrocknet

Für den Wurstsalat:

400 g Aufschnitt von feiner Brühwurst (z. B. Lyoner, Fleischwurst oder Schinkenwurst)

200 g Bergkäse, in Scheiben, alternativ Gouda

0,5 Kopf Endiviensalat

1 Zwiebel, rot

3 Frühlingszwiebeln

0,5 Rettichwurzel

Für die Salatsoße:

1 EL Meerrettich, aus dem Glas

1 TL Senf, scharf

1 TL Zucker

etwas Pfeffer

etwas Salz

6 EL Apfelessig

4 EL Sonnenblumenöl

Zubereitung

1. Kartoffeln abbrausen und in Salzwasser ca. 15 Minuten knapp gar kochen. Kartoffeln abgießen, ausdampfen lassen, die Schalen abziehen und abkühlen lassen. (Kartoffeln am Vorabend kochen oder mindestens 2-3 Stunden vor der Zubereitung kalt stellen).

2. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen. Die Kartoffeln zugeben. Mit Salz, Pfeffer sowie Majoran würzen und von allen Seiten ca. 8-10 Minuten knusprig braten.

3. Für den Wurstsalat Wurst und Käse in feine Streifen schneiden.

4. Endiviensalat putzen, abbrausen, trocken schleudern und in Streifen schneiden. Rote Zwiebel abziehen, der Länge nach halbieren und in feine Streifen schneiden. Frühlingszwiebeln putzen und in feine Streifen schneiden. Rettich putzen, schälen, abbrausen und grob raspeln.

5. Für die Salatsoße Meerrettich, Senf, Zucker, je etwas Pfeffer, Salz und Essig in einer großen Schüssel mit einem Schneebesen verrühren. Öl unterschlagen.

6. Erst kurz vor dem Servieren nacheinander Wurst, Käse, Frühlingszwiebeln, Zwiebeln und Rettich unter die Sauce heben. Endiviensalat unterheben und sofort servieren. Mit Bratkartoffeln oder Brot servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte