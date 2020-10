per Mail teilen

Eine etwas andere Variante des Chai-Tees

Schwierigkeitsgrad: leicht

Zutaten

600 ml Milch

6 ganze Kardamomkapseln, grün

4 Nelken

1 EL Fenchelsamen

1 TL Anis

1 Zimtstange

0,5 TL Ingwerwurzel, frisch und feingehackt

6 EL Zucker (alternativ Honig)

4 EL Assam-Tee

1 Schuss Rum (alternativ Amaretto oder Honigschuss)

Zubereitung

Hinweis: Für ca. 8 Tassen

1. Alle Zutaten bis auf den Assam-Tee mit 900 ml Wasser in einem Topf zum Kochen bringen, umrühren und bei geringer Hitze im offenen Topf eine Minute köcheln lassen. Den Assam-Tee zum Milchgemisch geben und alles noch einmal aufkochen. Den Gewürztee auf kleinste Stufe stellen und 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Den Gewürztee anschließend durch ein Sieb direkt in die Tassen oder in eine Kanne gießen und mit einem Schuss Rum oder Amaretto verfeinern.

