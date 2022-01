Wintergemüse mit Sesamjoghurtsauce

per Mail teilen

Das Gemüse wird im Ofen gebacken und bekommt durch die Sesamjoghurtsauce einen ganz besonderen Pfiff!

Portionen: 2 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Sven Bach

Zutaten

Für das Wintergemüse:

1 Karotte

2 Kartoffeln

250 g Wirsing

250 g Hokkaidokürbis

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

Kräuter nach Belieben

etwas Salz

etwas Pfeffer

Backpapier

Für die Sesamjoghurtsauce: :

150 g Joghurt

50 g Frischkäse

15 g Sesam

etwas Salz

etwas Pfeffer

1 Bio-Zitrone , Spritzer und etwas Abrieb davon

Zubereitung

1. Karotten, Kartoffeln und Kürbis (muss man nicht schälen) reinigen, schälen und in kleine Würfel (ca. 1 cm) schneiden. Wirsing reinigen und grob in Streifen schneiden. Zwiebel und Knoblauch fein würfeln. Alles zusammen in einer Schüssel mit Salz, Pfeffer würzen, Kräuter nach Belieben und mit 2 EL Olivenöl gut vermengen. Ein Backblech mit Backpapier vorbereiten und das Gemüse darauf verteilen. Bei 170 Grad (Ober- Unterhitze) ca. 25 Minuten im Ofen garen.

2. Sesam in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Währenddessen Joghurt, Frischkäse mit Salz, Pfeffer und etwas Abrieb und einem Spritzer Zitrone – mit dem gerösteten Sesam vermengen.

3. Das Gemüse mit der Sesamjoghurtsauce servieren. Das Gemüse und die Sauce schmecken auch kalt am nächsten Tag.

