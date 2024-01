Winter-Cremesuppe mit Erdnussbutter

per Mail teilen

Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Sven Bach

Zutaten:

1 Zwiebel, groß

1 Knoblauchzehe

250 g Hokkaido-Kürbis

1 EL Olivenöl

100 g rote Linsen

1 Lorbeerblatt

1 Nelke

600 ml Gemüsebrühe ohne Zusatzstoffe

1 Prise Majoran

Petersilie, frisch nach Belieben

2 EL Erdnussbutter bzw. -paste

Salz

Pfeffer

Hinweis: Für 2 Portionen

1. Eine große Zwiebel und eine Knoblauchzehe reinigen, schälen und in feine Ringe schneiden. 250 g Hokkaido-Kürbis reinigen, schälen und sehr würfeln. Die Zwiebelringe in 1 EL Olivenöl (hoher Kochtopf) glasig dünsten, dann die Kürbiswürfel und 100 g Linsen kurz mitbraten. Lorbeer, Nelke und 600 ml Gemüsebrühe in den Topf geben, 15 Minuten zugedeckt bei mittlerer Hitze kochen.

2. Währenddessen die Kräuter (Majoran, Petersilie) reinigen und fein hacken. Lorbeer und Nelke entfernen. Die 2 EL Erdnussbutter zur Suppe geben und fein pürieren, in Suppenschalen einfüllen. Mit den Kräutern bestreuen.

