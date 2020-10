per Mail teilen

Portionen: 2 Koch/Köchin: Vincent Klink Rezeptautor/Rezeptautorin: Vincent Klink

Zutaten:

2 etwa handtellergroße Schnitzel vom Kalbsrücken

2 Scheiben Kastenbrot in feinsten Würfeln

2 EL Mehl

2 Eier

100 g frische Butter

1 EL Milch

Pfeffer, Salz

Schnitzel klopfen und kräftig pfeffern und salzen. Mit Milch etwas benetzen, mehlieren und durchs geschlagene Ei ziehen. Dann in die Panade legen, nicht drücken! Beim Herausnehmen leicht schütteln, damit loses Brot abfällt.

Butter in der Pfanne aufschäumen lassen, Schnitzel hineinlegen und Pfanne von der Platte ziehen, die Platte aber bei voller Hitze lassen! Immer so steuern, dass das Fleisch in der Pfanne etwa zwei Minuten gemächlich brät.

Dann auf Küchenkrepp etwas abtropfen, die Schnitzel sollen außen schön kross und innen leicht rosa sein.

Dazu:

Dazu passen verschiedene Salate oder Petersilienkartoffeln.

