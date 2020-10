per Mail teilen

Ein richtiger Herbstgenuss ist diese Bolognes aus Weißkraut. Einfach nur lecker!

Portionen: 6 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Sven Bach

Zutaten

750 g Weißkraut (halber Kopf)

500 g Penne

200 g gemischtes Hackfleisch

50 g magerer Speck

3 EL Rapsöl

2 Karotten

5 Schalotten

2 Knoblauchzehen

200 g Frischkäse (oder auch Schmand bzw. Saure Sahne)

100 g Emmentaler

200 ml Gemüsebrühe ohne Zusatzstoffe

2 EL Tomatenmark

1 TL Currypulver, etwas Muskat

Pfeffer, Salz, Majoran frisch oder getrocknet

Zubereitung

1. Schalotten, Knoblauch reinigen, klein würfeln. 50 g Speck fein würfeln. Weißkraut und Karotten reinigen, Karotten in Ringe und das Weißkraut in feine Streifen schneiden. 3 EL Rapsöl in einem Topf mit großem Durchmesser erhitzen. Schalotten, Knoblauch, Speck und 2 EL Tomatenmark kurz anbraten – dann sofort das Hackfleisch dazugeben und mitbraten.

2. Nach ca. 2 Minuten das Kraut und die Karotten dazugeben – mit der Gemüsebrühe immer etwas ablöschen, damit es nicht einbrennt. Ca. 5 Minuten dünsten. Dann die 200 g Frischkäse, 1 TL Currypulver, Majoran und etwas Muskat in den Topf geben. Bei mittlerer Hitze ca. 20 Minuten bei geschlossenem Topf dünsten.

3. Währenddessen die Penne kochen und den Emmentaler reiben.

4. Die Weißkrautbolognese mit Pfeffer und Salz abschmecken, eventuell nochmalig Curry und Majoran.

5. Penne mit der Bolognese und Emmentaler bestreut servieren.

