Normalerweise ist unser Koch Martin Gehrlein bei uns in der Sendung. Wir haben den Spieß umgedreht und ihn in seiner Heimat besucht. Markus Bundt war mit ihm unterwegs am Altrhein – in der Umgebung von Neupotz in der Südpfalz, im Kreis Germersheim. Das liegt etwa 30 km südlich von Speyer. mehr...