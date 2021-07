per Mail teilen

Wassermelone, Feta und Minze sind die Grundlagen dieses fruchtigen Sommersalats. Ein paar Nüsse verleihen ihm den ganz besonderen Pfiff.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 20 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Sabrina Dürr

Zutaten

500 g Wassermelone

100 g Feta

1,5 EL Zitronen- oder Limettensaft

1,5 EL Olivenöl

etwas Salz

etwas Pfeffer

10 Minzblätter

30 g Pinienkerne oder Kürbiskerne oder Cashewkerne, nach Wunsch geröstet

Zubereitung

1. Melone in Würfel schneiden (evtl. Kerne entfernen) und in eine Schüssel geben. Feta in kleine Stücke schneiden und dazugeben.

2. Zitronen- oder Limettensaft nach Geschmack dazugeben. Olivenöl nach Bedarf dazu geben, mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen.

3. Minze waschen, in feine Streifen schneiden und zusammen mit gerösteten Nüssen über Melone und Feta streuen.

Übersicht aller SWR Rezepte