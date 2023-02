Vanillezopf mit Streuseln

per Mail teilen

Wundervoll fluffiger Hefezopf, saftig gefüllt mit Vanillecreme und Streusel obendrein. Ein ganz einfaches, gelingsicheres Rezept. Der Zopf passt auch toll zur bald kommenden Osterzeit.

Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Scheibe (50 g): 193 kcal, 810 kJ, 4 g E, 6 g F, 30 g KH Rezeptautor/Rezeptautorin: Claudia Hennicke-Pöschk

Zutaten

Für die Vanillecreme:

500 ml Milch

40 g Zucker

1 Vanilleschote

1 Eigelb (Größe M)

40 g Speisestärke (alternativ Vanillepuddingpulver)

Für den Zopfteig:

170 g Weizenmehl (Type 550)

20 g Zucker

0,5 TL Salz (3 g)

20 g weiche Butter

15 g frische Hefe

90 g kaltes Wasser

Für die Streusel:

30 g Zucker

1 Prise Salz

40 g Butter

80 g Weizenmehl (Type 550)

Außerdem:

Kuchenrolle/Wellholz

Backblech

Backpapier

Mehl zum Bearbeiten

Zubereitung

1. Für die Vanillecreme die Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark herauskratzen. Mark und Schote mit 400 ml Milch und Zucker in einen kleinen Topf geben und aufkochen.

2. Inzwischen 100 ml Milch, Eigelb und Stärke mit einem Schneebesen verrühren, in die kochende Milch geben und unter ständigem Rühren einmal aufkochen. Topf beiseitestellen und die Creme abkühlen lassen.

3. Für den Zopfteig Mehl, Zucker und Salz in einer großen Schüssel mischen. In der Mitte eine Vertiefung drücken und 90 g kaltes Wasser, Butter und zerbröckelte Hefe zugeben. Von der Mitte aus mit den Knethaken des Handrührers oder in der Küchenmaschine 5 Minuten zu einem glatten Teig kneten.

4. Teig zu einer Kugel formen („rundwirken“) und abgedeckt in der Schüssel 15 Minuten ruhen lassen.

5. Inzwischen für die Streusel Zucker, Salz und Butter in eine kleine Schüssel geben und von Hand mischen („vergreifen“). Mehl zugeben, von Hand zu Streuseln kneten und beiseitestellen.

6. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Teig auf der leicht mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche zu einem Rechteck (etwa 32 x 30 cm) ausrollen. Mithilfe z.B. einer Winkelpalette gleichmäßig dick mit der Vanillecreme bestreichen.

Claudias Tipp: Creme nach Belieben mit 50 g Cranberrys oder Sultaninen bestreuen.

7. Teig von einer Längsseite zur anderen zu einem gleichmäßigen Strang aufrollen. Strang der Länge nach halbieren und zu einem Zopf verschlingen.

Unser Tipp: Zum Verschlingen schauen Sie bitte das Video an. Zopf auf das vorbereitete Blech legen. Streusel darauf verteilen und mit einem bemehlten Geschirrtuch locker abgedeckt 15 Minuten gehen lassen.

8. Inzwischen den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

9. Den Zopf im heißen Ofen in der Ofenmitte 15-20 Minuten goldbraun backen. Zopf auf dem Blech auf einem Gitter 10 Minuten abkühlen lassen, vorsichtig vom Blech auf das Gitter heben und abkühlen lassen. Zopf in dicke Scheiben schneiden und servieren.

