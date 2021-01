per Mail teilen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Christine Ferber

Zutaten:

Zutaten:

1 Liter Vollmilch

150 g Hartweizengrieß

75 g Zucker

1 Vanilleschote

10 g Butter für die Form

Zubereitung

1. Kochen Sie die Milch mit der aufgeschnittenen Vanilleschote auf. Wenn die Milch kocht, lassen Sie den Grieß unter Rühren langsam einrieseln.

2. Kochen Sie den Grieß so lange, bis die Masse eindickt. Gießen Sie sie in eine gebutterte Backform. Nach dem Erkalten schneiden Sie Stücke aus dem Grieß und braten sie in etwas Butter.

3. Schichten Sie Grießpudding, Konfitüre und geschlagene Sahne aufeinander. Bon Appetit!

