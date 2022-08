Nützliche Urlaubs-Apps

In der Urlaubszeit verbringen wir mehr Zeit draußen. Ob Urlaub auf Balkonien, bei Ausflügen oder sogar im Ausland: Hier ein paar nützliche Helferlein für Handy oder Tablet.

Die richtige Wanderroute finden

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Endlich Urlaub. Wandern wäre schön. Doch wie die passende Wanderrouten finden? Klar kann man fragen, aber man kann stattdessen auch auf seinem Handy oder seinem Tablet gucken.

MIt ihnen lässt sich eine maßgeschneiderte Wander- oder Fahrradtour für jedes Fitnesslevel und für alle Bedürfnisse finden. Wer z.B. gern den Jakobsweg wandern möchte, findet dort Routenvorschläge. Aber auch, wer sich gern an Seen oder an der See zu Fuß auf den Weg machen will, wird fündig.

Eiger, Mönch, Jungfrau: Berge-App erkennt sie alle

Wen es in die Berge zieht, erfreut sich gern am Bergpanorama. Wäre jetzt toll, wenn man auch die Namen der Berge und noch die Höhe wüsste.

Dabei helfen Gipfelfinder-Apps. Sie erkennen anhand der Kamerafunktion jeden Berggipfel auf der Welt. Einfach Handykamera draufhalten und die App liefert nicht nur den Namen und die Höhe des Bergs, sondern auch zu welcher Gebirgskette er gehört plus passende Wikipedia-Artikel.

Ein Stern, der welchen Namen trägt?

picture-alliance / Reportdienste Alessandro della Bella

Etwas für Romantiker bzw. Besserwisser sind Sternenhimmel-Apps. Damit kann man jeden Stern, Planeten oder jedes Sternbild am Nachthimmel identifizieren. Einfach die Kamera Richtung Himmel richten und schon erkennt man sogar Satelliten wie den Hubble oder die ISS.

Wer mehr wissen will, dem werden auch der Name des Sterns, der Radius und die Entfernung zur Erde angezeigt.

No english? Übersetzen-App hilft

Wer nicht gerade auf der Milchstraße, aber im Ausland unterwegs ist und z.B. einen Restauranttipp von einem Einheimischen haben möchte, aber leider nicht die Sprache spricht, kann trotzdem ein Gespräch führen: Mit einer Übersetzer-App.

Damit können Sie ihre Frage auf Deutsch stellen und die Übersetzer-App auf ihrem Handy übersetzt sie z.B. in die englische Sprache. Die kann Ihr Gegenüber nicht nur lesen, sondern die App liest den Text z.B. auf Englisch vor. Wer ein Iphone besitzt, kann das einmal mit der „Übersetzen-App“ versuchen, die auf jedem Iphone bereits vorinstalliert ist.

Im Studio: Tim Becker, SWR Serviceredaktion