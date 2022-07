Tomaten - Kichererbsen Salat

per Mail teilen

Dieser schnelle Salat ist genau das richtige für heiße Tage!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 20 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Melina Ebert

Zutaten

Für das Dressing:

0,5 TL Salz

Pfeffer

2 TL Petersilie

2 TL Schnittlauch

2 EL Balsamico Essig

3 EL Leinöl

Für den Salat:

600 g Tomaten

40 g Oliven, schwarz

1 kleine Zwiebel

250 g Kichererbsen

Zubereitung

1. Für das Dressing Salz, Pfeffer, Kräuter mit Öl und Essig mischen.

2. Die Stielansätze der Tomaten entfernen und in Würfel schneiden. Oliven in Ringe und die Zwiebel in kleine Würfel schneiden.

3. Kichererbsen in ein Sieb geben und abspülen.

4. Alles in einer Schüssel mit einander vermengen.

Tipp: Der Salat schmeckt noch besser, wenn er eine Weile durchgezogen ist.

