Portionen: 4 Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Vincent Klink Rezeptautor/Rezeptautorin: Vincent Klink

Zutaten:

1/2 TL weiße Pfefferkörner

800 g Tafelspitz vom Kalb

1 Bund Suppengemüse

etwas Salz, Pfeffer

1 Msp. Muskat

12 Blatt Gelatine

2 Tomaten

2-3 Essiggurken

1-2 hartgekochte Eier

etwas Petersilie zur Garnitur

Pfefferkörner in einem großen Topf mit 2 Liter kaltem Wasser aufsetzen und zum Kochen bringen. Das Fleisch abspülen und in die kochende Flüssigkeit geben. Die Hitze reduzieren, so dass die Brühe nur noch simmert und das Fleisch ca. 1 Stunde garen. Den dabei entstehenden Schaum immer wieder abschöpfen.

In der Zwischenzeit das Suppengemüse putzen und grob würfeln. Nach einer Stunde das Suppengemüse zum Fleisch geben und weitere 30 Minuten garen. Das weich gekochte Fleisch herausnehmen, in kaltes Salzwasser legen und auskühlen lassen.

Die Brühe passieren, auf 1 Liter einkochen und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Gelatine in kaltem Wasser einweichen und anschließend in der heißen Brühe (nicht mehr kochend) auflösen. Tomaten, Gurke und Ei in Scheiben schneiden. Den Tafelspitz in dünne Scheiben schneiden und in Suppenteller legen, mit Tomaten-, Ei- und Gurkenscheiben belegen, mit Petersilieblättchen nach Belieben ausgarnieren und die etwas abgekühlte und leicht gelierte Brühe vorsichtig angießen.

Die Teller in den Kühlschrank stellen und am Besten über Nacht fest werden lassen.

Garniervorschlag:

Die Tellersülze kalt aus dem Kühlschrank servieren und den Bohnensalat dazu reichen.

