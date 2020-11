Heißa, bald ist Weihnachtstag. Und deshalb präsentieren sich Aprikosen und Zwetschgen hier von ihrer piekfeinen Seite. Die samtige Füllung aus blanchierten getrockneten Aprikosen und Zwetschgen verführt. Zwetschgenkonfitüre unterstützt sie dabei. Das praktische an diesem Stollen: er muss nicht lange liegen, er kann abgekühlt sofort verputzt werden.

Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück: Kcal: 178 KJ: 748, E: 2g, F: 10g, KH: 20g; Koch/Köchin: Hannes Weber

Für die Stollenfüllung:

60 g getrocknete Aprikosen

25 g getrocknete Zwetschgen

Saft einer Bio-Orange

30 g Zwetschgenkonfitüre

Für die Stollenmasse:

130 g Marzipan

100 g Butter

45 g Zucker

1 g Salz

2-3 Tropfen Bittermandel-Aroma

2 Eier (Größe L)

30 g Traubenzucker

90 g Weizenmehl (Type 405)

60 g gemahlene Mandeln, weiß

2,5 g Backpulver

Außerdem:

eine Stollenbackform (23cm*10cm*7cm*)

etwas Butter zum Einfetten

gehobelte Mandeln zum Ausstreuen der Stollenform

Hinweis: Für ca. 14 Stücke

1. Den Backofen auf 190°C Ober- und Unterhitze mindestens 30 Minuten vorheizen.

2. Für die Stollenfüllung getrocknete Aprikosen und getrocknete Zwetschgen in einem Topf mit Wasser und frisch gepresstem Orangensaft fünf Minuten blanchieren.

3. Die blanchierten Aprikosen und Zwetschgen mit der Zwetschgenkonfitüre pürieren.

4. Für die Stollenmasse Marzipan, Butter, Zucker, Salz und Bittermandelaroma schaumig rühren. Eier trennen. Eigelbe nacheinander unter die schaumige Masse rühren. Eiweiß mit Traubenzucker steif schlagen und ebenfalls unter die schaumige Masse heben.

5. Weizenmehl, gemahlene Mandeln und Backpulver mischen und ebenfalls unter die Masse heben.

6. Die Stollenform einfetten und mit gehobelten Mandeln ausstreuen. Die Hälfte der Stollenmasse in die Stollenform füllen. Die Aprikosen-Zwetschgenmasse in einen Spitzbeutel füllen und in Ringen auf die Stollenmasse spritzen. Die restliche Stollenmasse in die Form füllen und die Aprikosen-Zwetschgenmasse damit bedecken.

7. Den Stollen im Backofen ca. 30 bis 35 Minuten backen. Nach dem Backen Stollen aus der Form stürzen und abkühlen lassen. Der Stollen kann nach dem Abkühlen gleich serviert werden.

