Rezeptautor/Rezeptautorin: Harry Ulrich

Zutaten:

440 g Zucker

50 ml Eigelb (ca. 2 bis 3 Eigelb)

150 ml ganze Eier ( ca. 3 Eier)

Salz

Zitronenaroma

Vanillearoma

50 ml kochendes Wasser

8 g Hirschhornsalz

15 ml kaltes Wasser

760 g Mehl

4 g Anis

Außerdem:



Mehl für die Arbeitsfläche

Model

Teigrädchen

Backblech

Backpapier

Wasserzerstäuber (Blumenspritze)

Ruhezeit für Springerle:



ca. 12 Stunden

Backzeit und Backtemperatur:



mindestens 10 Minuten bei 180 Grad (Unterhitze)

Blech mit Backpapier auslegen.

Zucker, Eigelb, Eier, Salz und Aromen so lange in der Küchenmaschine verquirlen, bis sich der Zucker vollständig gelöst hat. Dann kochendes Wasser einfließen lassen, das Hirschhornsalz in kaltem Wasser auflösen und ebenfalls zugeben. Anschließend Mehl und Anis zügig unterarbeiten und den Teig auf der gemehlten Arbeitsfläche gleichmäßig auswellen.

Jetzt mit den Modeln die Ornamente aufdrücken und anschließend mit dem Teigrädchen die Gebäcke ausrädeln. Das aufgelegte Backpapier mit Wasser (Blumenspritze ist hierfür ideal) besprühen, Springerle aufsetzen und am besten über Nacht trocknen lassen.

Am anderen Morgen den Backofen vorheizen und die Springerle wie angegeben backen.

Bitte beachten:

Die Backzeit hängt von der nächtlichen Raumtemperatur ab, deshalb bitte die Springerle ab der 10. Backminute kontrollieren. Sind die Füßchen braun, sind die Gebäcke auch fertig.

