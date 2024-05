Spargelsalat mit Erdbeeren, Feta und Granatapfel

per Mail teilen

Frische trifft auf Frucht: Diesen Spargel-Salat von Foodbloggerin Shiba musst du probieren! Spargel-Erdbeer-Salat vereint knackigen Spargel mit süßen Erdbeeren für den perfekten Sommergenuss.



Rezeptautor/Rezeptautorin: Shiba kocht

Zutaten

Für den Salat:

500 g grüner Spargel

400 g frische Erdbeeren

0,5 Gurke

5 EL Granatapfelkerne aus ca. 1/2 Granatapfel

80 g Feta

Für das Dressing:

1 EL Senf

6 EL Olivenöl

6 EL Dattelsirup alternative: Honig

3 EL Balsamico

etwas Wasser für die Konsistenz (ca. 3 EL)

Zubereitung

1. Die Enden vom Spargel entfernen und in 3-4 schräge Stücke schneiden.

2. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und den Spargel für ca. 5 Minuten anbraten. So bleibt er noch knackig. Falls du ihn weicher magst, dann brate ihn einfach etwas länger an.

3. Aus der Pfanne herausnehmen und zur Seite stelle.

4. Währenddessen Erdbeeren und Gurken waschen und in mundgerechte Stücke schneiden. Granatapfel entkernen. Feta zerbröseln oder würfeln.

5. Die abgekühlten Spargelstücke, Erdbeeren, Gurke, Feta und Granatapfelkerne in eine große Schüssel geben.

6. Aus Olivenöl, Balsamico, Senf, Wasser, Dattelsirup Salz und Pfeffer ein Dressing anrühren. Wasser dabei nach und nach dazugeben.

7. Alle Zutaten zusammen in eine Schüssel geben, gut vermischen und genießen!

